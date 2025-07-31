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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde rekor gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılının ilk 6 aylık turizm rakamlarını açıkladı. Bakan Ersoy, ilk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı ve 26 milyon 389 bin turist Türkiye’ye geldiğini ve turizmde rekor gelir elde edildiğini paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:32

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’nin 2025 yılının ilk 6 aylık turizm performansına ilişkin sunum gerçekleştirerek verileri duyurdu. Bakan Ersoy, ilk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı ve 26 milyon 389 bin turist Türkiye’ye geldiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin 6 aylık dönemlerindeki en yüksek turizm gelirinin bu yıl elde edildiğini belirterek, "25,8 milyar dolar gelir elde ettik, yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde rekor gelir

Türkiye Kurumu da 2. çeyrek turizm istatistikleri raporunu yayımladı. Rapora göre:

TURİZM GELİRİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 8,4 ARTTI

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %8,4 artarak 16 milyar 284 milyon 322 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 16 milyar 95 milyon 247 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 189 milyon 75 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %16,5'ini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 11 milyar 100 milyon 829 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 994 milyon 418 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 2 ARTTI

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 artarak 16 milyon 412 bin 168 kişi oldu. Ziyaretçilerin %16,3'ünü 2 milyon 678 bin 105 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde rekor gelir

Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 110 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 73 dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %31, yeme içme harcamalarının payı %19,4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,8 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre uluslararası ulaştırma harcamaları %13,8, yeme içme harcamaları %13,7 ve tur hizmetleri harcamaları %12,5 arttı.

Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde rekor gelir

ZİYARETÇİLER YÜZDE 71,1 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ

İkinci sırada %16,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %5,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %60,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde rekor gelir

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 41,1 ARTTI

Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %41,1 artarak 2 milyar 759 milyon 918 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 850 milyon 866 bin dolarını kişisel, 909 milyon 52 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde rekor gelir

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 0,5 AZALDI

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,5 azalarak 2 milyon 947 bin 929 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 936 dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklanan turizm verilerine yönelik değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor." dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1950832949009830174

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#türkiye
#turizm
#istatistik
#sezon
#Turizm Geliri
#Turist Sayısı
#Ekonomi
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