Bakan Ersoy rakamları açıkladı: 3 ayda 9 milyon turist

30 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı 3 aylık turizm verilerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettik. Yılsonu hedefi olan 60 milyon ziyaretçi hedefine uyumlu şekilde ilerliyoruz. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,7 arttı. Türkiye 3 ayda 9 milyon turist ağırladı. En çok ziyaretçi İran, Almanya ve Rusya'dan geldi. 8.8 milyar dolar gelir elde edildi" dedi.

ALINAN ÜCRET İADE EDİLDİ

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre 'Milliyet farkı' ödemesi alan firmaya 54 bin 694 TL idari ceza kesildi. Alınan ücret farkı müşteriye iade edildi.