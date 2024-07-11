Bakan Fatih Kacır açıkladı: BYD'yi Türkiye'ye TOGG getirdi! 'En önemli referansımız oldu'

11 Temmuz 2024 16:51 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:03

Elazığ ve Manisa'dan Çinli otomobil devi BYD’ye sürpriz davet: Yatırıma en uygun şehiriz!

Elazığ ve Manisa'dan Çinli otomobil devi BYD’ye sürpriz davet: Yatırıma en uygun şehiriz!

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

Çinli BYD ile 1 milyar dolarlık yatırımın hikayesi: Almanya ve Fransa ile yarıştık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NTV'ye konuştu. Bakan Kacır, BYD yatırımının gerçek bir üretim yatırımı olacağını ifade etti. Çinli markaların Türkiye'ye yatırımının büyük önem taşıdığını belirtti.

ÇİNLİ BYD 1 MİLYAR DOLARA YAKIN YAPACAK

Çinli BYD firmasının Türkiye’de fabrika kurma kararı vermesi, hem Türkiye hem de Avrupa pazarında yankı uyandırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD ile yapılan 1 milyar dolara yakın bir yatırım hakkına konuştu.

"TOGG en önemli referansımız oldu" diyen Kacır'ın bu açıklamasından sonra gözler TOGG’a ve Türkiye otomotiv piyasasına döndü. Yeni yatırımın hem Türkiye’de hem AB pazarında dengeleri büyük ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

İMZALAR ATILDI

8 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, Çinli BYD Manisa yakınlarında 1 milyar dolarlık yatırımla yılda 150 bin adet elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımla ilgili NTV'ye şu açıklamalarda bulundu;

"Türkiye'de geçekleşecek olan katma değeri çok önemsiyoruz. Bu yatırım gerçek bir üretim yatırımı olacak. Bir otomobilin uçtan uca üretildiği, yüksek katma değerle gerçekleştiği bir yatırım. Kesinlikle basit bir montaj hattından bahsetmiyoruz. Yerli katma değer oranı yüksek bir yatırım hayata geçiyor."

BYD TÜRKİYE NEREYE KURULACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin AB standartlarında üretim geleneği, güçlü otomotiv tedarik sanayi ve alanında uzman nitelikli otomotiv istihdamı, avantajları yanları olarak ön plana çıkacak.

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin üretim tesisi Manisa'da kurulacak.

2026 yılı sonunda üretime başlaması hedeflenen bu tesis, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlayacak.