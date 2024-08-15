Bakan Göktaş duyurdu! Zamlı evde bakım ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

15 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:58

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları belli oldu: İşte tüm tutarlar

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları belli oldu: İşte tüm tutarlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayındaki, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldığını ifade etti. Bakan Göktaş ödeme tutarlarının bu ay toplam 4,9 milyar TL olduğunu açıkladı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ TUTARI DA BELLİ OLDU

Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı şunları kaydetti:

Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde Ocak-Temmuz 2024 döneminde vatandaşlarımıza toplam 30,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık.

ÖDEMELER ARTIŞLI ŞEKİLDE HESAPLARDA

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Göktaş "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

Bu kapsamda yardımdan yararlanan 555 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,9 milyar TL ödeme yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.