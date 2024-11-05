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Bakan Göktaş açıkladı! 5,6 milyar TL'lik ödemeler hesaplara yatırıldı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:03
Bakan Göktaş açıkladı! 5,6 milyar TL&#039;lik ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, binlerce engelli ve yaşlı vatandaşların merakla beklediği haberi duyurdu. Bakan Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş açıkladı! 5,6 milyar TL'lik ödemeler hesaplara yatırıldı - 1. Resim

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARA YATIRILDI

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdikleri belirten Göktaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarındayız."

Bakan Göktaş açıkladı! 5,6 milyar TL'lik ödemeler hesaplara yatırıldı - 2. Resim

Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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