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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş açıkladı: Annelere doğum yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında ilk doğum yardımı ödemelerin bugün yapılmaya başlandığını dile getirdi. 63 bin 295 anne uygulamadan yararlanabilecek.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

Bakan Göktaş açıkladı: Annelere doğum yardımı ödemeleri başladı

163 BİN 295 ANNE YARARLANABİLECEK

İlk doğum ödemelerinin hesaplara bugün aktarıldığına değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörleri yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyal ekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş açıkladı: Annelere doğum yardımı ödemeleri başladı

Faaliyetleri 3 kategori altında topladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, ekonomik faydalar, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirim ve avantajlar sağlandığından bahsetti. Ulaşımdan, sosyoekonomik desteklere varana kadar farkındalık oluşturmaya yönelik özellikle ailenin korunmasına yönelik farklı çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Göktaş, diğer yandan etkinliklerle aile kurumunun önemli işleyeceğimiz etkinlikler hayatı geçirdiklerini, bu minvalde birçok önemli politikayı Aile Yılı'nda hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş açıkladı: Annelere doğum yardımı ödemeleri başladı

Göktaş, "Bildiğiniz üzere 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız 2 tane müjde vermişti vatandaşlarımıza. Öncelikle evlenecek gençleri destekleme projemiz olan aile ve gençlik konulu 81 ilimizde yaygınlaştırmıştık. Diğer yandan da doğum destek sistemimizi güncelledik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta doğum yardımlarının toplu bir şekilde ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmıştı. Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonraki takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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