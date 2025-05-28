Bakan Göktaş açıkladı: Annelere doğum yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada ilk doğum yardımı ödemelerinin bugün başladığını belirterek, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.

163 BİN 295 ANNE YARARLANABİLECEK

İlk doğum ödemelerinin hesaplara bugün aktarıldığına değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Bu kapsamda pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörleri yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyal ekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz." dedi.

Faaliyetleri 3 kategori altında topladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, ekonomik faydalar, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirim ve avantajlar sağlandığından bahsetti. Ulaşımdan, sosyoekonomik desteklere varana kadar farkındalık oluşturmaya yönelik özellikle ailenin korunmasına yönelik farklı çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Göktaş, diğer yandan etkinliklerle aile kurumunun önemli işleyeceğimiz etkinlikler hayatı geçirdiklerini, bu minvalde birçok önemli politikayı Aile Yılı'nda hayata geçirdiklerini söyledi.

Göktaş, "Bildiğiniz üzere 13 Ocak’ta Cumhurbaşkanımız 2 tane müjde vermişti vatandaşlarımıza. Öncelikle evlenecek gençleri destekleme projemiz olan aile ve gençlik konulu 81 ilimizde yaygınlaştırmıştık. Diğer yandan da doğum destek sistemimizi güncelledik. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta doğum yardımlarının toplu bir şekilde ödemeye başlayacağımızın müjdesini paylaşmıştı. Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler annelerin hesabına aktarılıyor. Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonraki takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yapmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.