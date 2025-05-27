Bakan Göktaş açıkladı: Bayram öncesi ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlarla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Türkiye genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Göktaş, gıda desteklerinin hem ayni hem de nakdi olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

1,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLANDI

Ramazan ayı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar öncesinde ek kaynak sağladıklarını hatırlatan Göktaş, Ramazan ayı öncesinde SYDV’lere 1,4 milyar lira kaynak aktarıldığını, aynı tutarın şimdi Kurban Bayramı öncesi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tekrar aktarıldığını açıkladı.

Göktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerimiz titiz çalışma yürütüyor. Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel

gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesi ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim"