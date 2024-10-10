Bakan Göktaş açıkladı: Paralar bugün hesaplara yatacak

10 Ekim 2024 11:05 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 11:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu ay ihtiyaç sahibi hanelere 3,7 milyar lira ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirterek Türkiye Aile Destek Programı​ ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARA YATACAK

Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle hanelere toplam 99,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirerek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım​ programlarının etkinliğini artırdıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.