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 | Efe Demir

Bakan Göktaş açıkladı: Temmuz ayı SED ödemesi yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. İşte detaylar...

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Bakan Göktaş açıkladı: Temmuz ayı SED ödemesi yatırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:27

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini, onların sosyal açıdan desteklenmesi ve giderlerinin karşılanması için yardımında bulunduklarını belirtti.

Bakan Göktaş açıkladı: Temmuz ayı SED ödemesi yatırıldı

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş açıkladı: Temmuz ayı SED ödemesi yatırıldı

SED ORTALAMASI 8 BİN 198 LİRAYA YÜKSELDİ

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş açıkladı: Temmuz ayı SED ödemesi yatırıldı

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin 8 bin 198 liraya yükseldiğinin altını çizerek, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.

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ETİKETLER
#sosyal yardım
#sed
#Eğitim
#Memur Maaşları Zamları
#Çocuk Desteği
#Aile Desteği
#Ekonomi
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