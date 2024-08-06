Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatıyor

06 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:49

Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ağustos ayına dair toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırılacağını açıkladı.

PARALAR HESAPLARDA

Ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş şunları kaydetti:

“Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz”