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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş duyurdu: 1 milyar 227 milyon lira hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekonomik krizle birlikte artan sosyal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Bakan, çocukların temel ihtiyaçlarını desteklemek ve onların sosyal yaşantılarına katkıda bulunmak adına, bu ay için toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin ilgili ailelerin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

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Bakan Göktaş duyurdu: 1 milyar 227 milyon lira hesaplara yatacak
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara destek adına verilen Sosyal ve Ekonomik Destek'in hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, toplam miktarın 1 milyar 227 milyon lira olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş duyurdu: 1 milyar 227 milyon lira hesaplara yatacak

MENTAL İYİLEŞME DE SAĞLIYOR

Bakan Göktaş, bu ödemelerin çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu belirterek, aile odaklı bir sosyal hizmet anlayışının önemine dikkat çekti. Çocukların sağlıklı, özgüvenli ve milli değerlerle yetişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, SED ödemelerinin çocukların sadece maddi değil, psikososyal açıdan da güçlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu destek sayesinde çocukların sosyal etkinliklere katılımı ve mental sağlıklarının iyileştirilmesi sağlanabiliyor.

Bakan, çocukların en temel ihtiyaçlarının ailelerinin sevgisi ve ilgisiyle karşılanmasının önemini tekrar hatırlatarak, ailelerin ve çocukların sosyal yardımlar sayesinde daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu: 1 milyar 227 milyon lira hesaplara yatacak

Bakan Göktaş, aile odaklı bir sosyal hizmet şeklini temel aldıklarını ve çocukların her şeyden önce ailelerinin sevgi ve ilgisine muhtaç olduğunu belirterek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

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#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#AİLE YARDIMI
#aile maddi yardımı
#sed ödeme
#Ekonomi
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