Bakan Göktaş duyurdu! Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Göktaş, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla aile yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, yapılan son ödemelerle birlikte bugüne kadar ulaşılan toplam desteği paylaşarak, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON 425 BİNDEN FAZLA ÇOCUK FAYDALANDI'

Doğum yardımlarının çocuk sayısına göre dağılımına ilişkin detaylı bilgiler de veren Göktaş, bugüne kadar toplam 1 milyon 425 bin 716 çocuğun bu destekten yararlandığını belirtti.

İki, üç ve üzeri çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şu verileri paylaştı:

Birinci çocuk: 596 bin 986

İkinci çocuk: 434 bin 704

Üçüncü ve üzeri çocuk: 394 bin 26

İkiz ve üzeri çocuk sahibi aile: 33 bin 343

GÜNCEL DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI NE KADAR?

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirten Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan destek tutarlarını şu şekilde hatırlattı:

İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL

Ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILIYOR

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet kapısı ile "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti. Hak sahipleri, ödeme durumlarına ilişkin detaylara mobil uygulama üzerinden ulaşabiliyor.