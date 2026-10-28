TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:40

Bakan Göktaş duyurdu! Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Bakan Göktaş duyurdu! Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:40

, ekim ayı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Göktaş, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla aile yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, yapılan son ödemelerle birlikte bugüne kadar ulaşılan toplam desteği paylaşarak, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON 425 BİNDEN FAZLA ÇOCUK FAYDALANDI'

Doğum yardımlarının çocuk sayısına göre dağılımına ilişkin detaylı bilgiler de veren Göktaş, bugüne kadar toplam 1 milyon 425 bin 716 çocuğun bu destekten yararlandığını belirtti.

İki, üç ve üzeri çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şu verileri paylaştı:

  • Birinci çocuk: 596 bin 986
  • İkinci çocuk: 434 bin 704
  • Üçüncü ve üzeri çocuk: 394 bin 26
  • İkiz ve üzeri çocuk sahibi aile: 33 bin 343
Bakan Göktaş duyurdu! Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

GÜNCEL DOĞUM YARDIMI MİKTARLARI NE KADAR?

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirten Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan destek tutarlarını şu şekilde hatırlattı:

  • İlk çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL
  • İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5.000 TL

Ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILIYOR

Doğum yardımı başvurularının kapısı ile "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, ödemelerin aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti. Hak sahipleri, ödeme durumlarına ilişkin detaylara mobil uygulama üzerinden ulaşabiliyor.

ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#E-Devlet
#doğum yardımı
#halkbank
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.