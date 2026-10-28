Bakan Göktaş duyurdu! Ekim ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Göktaş, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla aile yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.
Bakan Göktaş, yapılan son ödemelerle birlikte bugüne kadar ulaşılan toplam desteği paylaşarak, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 386 bin 701 annenin hesabına 30 milyar 391 milyon liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Doğum yardımlarının çocuk sayısına göre dağılımına ilişkin detaylı bilgiler de veren Göktaş, bugüne kadar toplam 1 milyon 425 bin 716 çocuğun bu destekten yararlandığını belirtti.
İki, üç ve üzeri çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şu verileri paylaştı:
2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirten Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan destek tutarlarını şu şekilde hatırlattı:
Ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.
Doğum yardımı başvurularının e-Devlet kapısı ile "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını kaydetti. Hak sahipleri, ödeme durumlarına ilişkin detaylara mobil uygulama üzerinden ulaşabiliyor.