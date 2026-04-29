Ekonomi

Editor
 | Murat Makas

Bakan Göktaş duyurdu: Nisan ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilmeye başlandığını hatırlattı.

15,9 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

İki, üç ve üzeri 589 bin 603 çocuk için düzenli ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda nisan ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 990 bin 360 annenin hesabına 15,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

‘İLK ÖĞRETMENİM AİLEM’ UYGULAMASINDA BİLGİLERE ULAŞILACAK

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi. Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

