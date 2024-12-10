Bakan Göktaş duyurdu! Aile destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

10 Aralık 2024 13:49 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını, ihtiyaç sahibi aileler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, sosyal hizmet anlayışlarında kimseyi geride bırakmadıklarını belirterek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı. Türkiye Aile Destek Programı’nın, ülkenin en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu ifade eden Göktaş, bu program kapsamında hanelere her ay düzenli olarak destek sağlandığını belirtti.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Bakan Göktaş, 3,6 milyar lira tutarında ödemelerin bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi hanelere yatırılacağını, bu ödemelerle birlikte Türkiye Aile Destek Programı​'na toplamda 106,8 milyar lira tutarında destek sağlandığını açıkladı. Bakan, gelişen koşullar göz önünde bulundurularak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırmak için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ve sosyal yardımları eşitlikçi bir şekilde, toplumun tüm kesimlerine erişilebilir ve adil bir şekilde sunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında başlatılan ve 2025 Ocak ayında sonlanması planlanan Türkiye Aile Destek Programı, şu ana kadar önemli bir destek sağlamış durumda. Programın, hanelere sağladığı maddi desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflediği ifade edildi.