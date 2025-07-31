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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu. Buna göre, doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.

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Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Temmuz ayı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

AİLE YILI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Göktaş, aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

5 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

299 BİN 421 ANNEYE 2,6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, “Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

NASIL BAŞVURULABİLİR?

Ödemeleri herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını bildiren Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
# Ekonomi
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile Yılı
#Doğum Yardımı
#Sosyal Destek
#Ekonomi
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