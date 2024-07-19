Bakan Göktaş duyurdu: SED ödemeleri hesaplara yattı

19 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:27

EYT'li ve emekli dikkat! Uzman isim milyonları bekleyen kök aylık riskini açıkladı: Emekli maaşları için senaryo yenilenecek

EYT'li ve emekli dikkat! Uzman isim milyonları bekleyen kök aylık riskini açıkladı: Emekli maaşları için senaryo yenilenecek

Milyonları ilgilendiren Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yattı. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, ödeme tutarının 1 milyar 21 milyon lira olduğunu ifade etti.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözetip hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirterek, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti.

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." bilgisini veren Göktaş, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini kaydetti.