Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı, 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerine başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, toplam 6,2 milyar lira tutarındaki ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başladığını belirtti.

“ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli bireyler için geliştirilen sosyal yardım programlarının, hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla sürdürüldüğünü vurguladı. Toplumun her kesimini kapsayan destek politikalarının, özellikle dezavantajlı grupların hayat kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemine değinen Göktaş, onların bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal desteklere kadar her alanda yanlarında olduklarını söyledi.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI HESAPLARA YATIRILDI

Bakan Göktaş, Temmuz ayında 3,46 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 6,2 milyar liralık ödemenin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Göktaş, sosyal desteklerin devam edeceğini belirtti.