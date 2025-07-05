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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı, 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 11:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin ve aylıklarının ödemelerine başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, toplam 6,2 milyar lira tutarındaki ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başladığını belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

“ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli bireyler için geliştirilen programlarının, hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla sürdürüldüğünü vurguladı. Toplumun her kesimini kapsayan destek politikalarının, özellikle dezavantajlı grupların hayat kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımının önemine değinen Göktaş, onların bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal desteklere kadar her alanda yanlarında olduklarını söyledi.

Bakan Göktaş duyurdu: Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI HESAPLARA YATIRILDI

Bakan Göktaş, Temmuz ayında 3,46 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 6,2 milyar liralık ödemenin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ödemelerin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Göktaş, sosyal desteklerin devam edeceğini belirtti.

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ETİKETLER
#engelli
#yaşlı
#ödemeler
#sosyal yardım
#aylık
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Ekonomi
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