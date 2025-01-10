Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı aylığı ve engelli maaşları hesaplarda

10 Ocak 2025 11:03 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:05

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ocak ayına ilişkin 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Yaşlı aylığı​ ve engelli aylıklarını hesaplara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı​ olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." dedi.



"KAPSAYICI SOSYAL YARDIM​ PROGRAMLARI GELİŞTİRİYORUZ"

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

"YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARINI HESAPLARA YATIRDIK"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda ocak ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.