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Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 12:42 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:47
Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli​ ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım​ programları geliştirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda - 1. Resim

TOPLAM 5,6 MİLYAR LİRA

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı​ aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." bilgisini verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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