Bakan Göktaş'tan 150 bin TL faizsiz kredi müjdesi! Evlilik kredisi ödemesi başvurusu ve şartları

11 May 2024 16:04 - Güncelleme : 11 May 2024 16:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının Şubat ayından beridir devam eden faizsiz evlilik kredisi başvuruları hakkında açıklama yaptı. Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru yapan ve onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sayesinde gençlere kolaylık tanınacak. En merak edilen konu ise evlilik kredisi ödemesinin başvurusu ve şartları oldu. Öte yandan ödemenin hangi tarihte yapılacağı da merak edildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!

Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Türkiye ile Macaristan’ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli'de merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Göktaş, en çok merak edilen 150 bin TL'lik evlilik desteğinin ödeme tarihi hakkında açıklama yaptı. Mayıs ayı içerisinde hesaplara yatırılmasının planlandığını ifade eden Göktaş, politikalarla ilgili daha yeni düzenlemelerin olduğunun altını çizdi.

Aile koruma ve geliştirme kapsamında genç çiftlere sunulan sıfır faizsiz kredisi ile ilgili Bakan Göktaş, "Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMESİ BAŞVURUSU VE ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılır. e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ekranından gerçekleşecek başvuru hakkında resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapacak kişilerin 18-27 yaş aralığında olmalı.