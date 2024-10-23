Bakan Göktaş'tan SED ödemesi açıklaması geldi

23 Ekim 2024 10:47 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek​ (SED) ödemeleri hakkında konuştu. Bakan Göktaş, 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED​ ödemesinin hesaplara yattığını açıkladı.

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

1 MİLYAR 63 MİLYON ÖDEME HESAPLARDA

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.