Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

26 Temmuz 2024 16:39 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı belediyelerin SGK'ya borcu olduğunu açıklaması üzerine önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından açıklama geldi. Bakan Işıkhan'ın İBB'nin 3,3 milyar lira borcu olduğunu ifade etmesinin ardından iddialara cevap geldi.

EN BORÇ BELEDİYELERİ AÇIKLADI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından en çok borcu olan beş belediyeyi tablo ile açıkladı. Tabloda yer alan bilgilerde Ankara’nın 5,7 milyar, İzmir’in 5,3 milyar, İstanbul’un 3,3 milyar, Adana’nın 3 milyar, Şişli’nin 1,8 milyar TL borcunun olduğu görüldü.

BİZİM BORCUMUZ YOK

Bu iddiaların ardından İBB'den cevap geldi. Yapılan açıklamada belediyenin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı bildirildi. Buna göre SGK’ye prim borcu bulunan İBB’nin değil, kuruma bağlı 30 iştirak şirketinin olduğu ve iştirak şirketlerinin toplam prim borcunun da 2,4 milyar TL düzeyinde olduğu açıklandı.

İŞTİRAK ŞİRKET NEDİR?

Kelime anlamı olarak ortak olma, paydaşlık etme gibi anlamlarına gelir. Ortaklık edene ise iştirakçi ismi verilir. Bir şirket, başka bir şirkette sermaye ortağı olarak bulunduğunda ve şirketlerin sermayeleri paylı olduğunda; bu duruma iştirak deniliyor.