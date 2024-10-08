Bakan Işıkhan 8 ayda bir milyonu aşkın kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı

08 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:54

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ocak-Eylül ayları arasında 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik” dedi.

İŞKUR​ tarafından hazırlanan 2024​ yılı Ocak-Eylül dönemi hizmetlerine ilişkin verileri içeren ‘Eylül ayı İstatistik Bülteni yayımlandı. Verilere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik” dedi.

İŞE YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 20,4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde hizmetlerine ilişkin verileri içeren ‘Eylül ayı İstatistik Bülteni’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, verilere göre 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirildiğini kaydederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik.



İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”