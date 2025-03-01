Bakan Işıkhan açıkladı! 1 milyondan fazla kadına iş fırsatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda, "519 bin 214’ü yerleştirme, 239 bin 688’i aktif işgücü programı olmak üzere toplam 758 bin 982 kadın istihdama kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumda, kadın istihdamına yönelik önemli verileri paylaştı.

İş Pozitif Programı kapsamında 2023 yılının şubat ayından bu yana gerçekleştirilen istihdam rakamlarını aktaran Işıkhan, şu ana kadar 519 bin 214 kadının doğrudan işe yerleştirildiğini, 239 bin 688 kadının ise aktif işgücü programlarından faydalandığını belirtti. Toplamda 758 bin 982 kadının istihdama kazandırıldığını vurgulayan Işıkhan, yıl sonuna kadar bu sayının 1 milyonu aşmasını hedeflediklerini ifade etti. Kadın kooperatifleri, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının tüm hibe ve destek projelerinin tek bir platform altında toplandığını söyleyen Bakan, bu yapının kadın istihdamına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

MOBBİNGLE MÜCADELEDE SIFIR TOLERANS

Bakan Işıkhan, çalışma hayatında mobbingle mücadele konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 19 Mart 2011 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Alo 170 hattına gelen 144 bin 392 mobbing çağrısının yüzde 81’inin özel sektör çalışanlarından, yüzde 19’unun ise kamu çalışanlarından geldiğini belirtti. Mobbing şikayetlerinde cinsiyet dağılımına da değinen Işıkhan, bu başvuruların yüzde 82’sinin erkek çalışanlar, yüzde 61’inin ise kadın çalışanlar tarafından yapıldığını ifade etti. Bakanlık olarak çalışma hayatında ayrımcılığa karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Işıkhan, mobbinge karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini belirtti.

İŞSİZLİK 21 AYDIR TEK HANELERDE

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak 2025 iş gücü istatistiklerine göre, ülkedeki işsizlik oranı üst üste 21 aydır tek haneli seviyede kalmaya devam etti. Ocak ayında işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bine gerilerken, işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 olarak kaydedildi.



İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 12,1 olarak hesaplanırken, genç nüfustaki işsizlik oranı da dikkat çekti. 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,9’a geriledi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 10,6 iken, genç kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tespit edildi.