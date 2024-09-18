Bakan Işıkhan 'çalışmalar başlıyor' diyerek duyurdu: 12 bin TL ücret ödenecek

18 Eylül 2024 23:35 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 23:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi. Yalçın'ın eleştirilerde bulunan İUP'a ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, İUP kapsamında ödenecek ücretin 12 bin TL'ye çıkarılması için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Memur-Sen​ Genel Başkanı Ali Yalçın​, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​'ı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 3 hafta önce işsizliği azaltma ve istihdamı artırma hedefiyle başlatılan İşgücü Uyum Programı (İUP) gündeme geldi.

Ali Yalçın ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ile beraber Bakan Işıkhan ile bir araya gelen Yalçın, görüşmeyi 29 Ağustos'ta tanıtımı yapılan İşgücü Uyum Programının (İUP) okulların personel ihtiyacını çözmesi amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

"İUP ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE YOL AÇTI"

İşgücü Uyum Programının (İUP) sorunların çözümünde anahtar olamadığını belirten Ali Yalçın, "Bu program okulların temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamadı, iş ve sosyal güvenceden yoksun ve ücret adaletsizliği üretti" diye konuştu. Yalçın sözlerinin devamında, "Öğrencilerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim, sağlıklı ve hijyenik bir okul ortamı sağlanabilmesi için idarecisinden öğretmenine tüm eğitim çalışanları seferber olmak zorunda kalmıştır. Yan hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle eğitim sistemimiz çok daha iyi sonuçlar verecektir" ifadelerini kullandı.

İUP ÜCRETİ 12 BİN LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Programın cazip hale getirilmesi gerektiğini Bakan Vedat Işıkhan'a ilettiklerini bildiren Yalçın, ücret adaletsizliğinin giderilerek programın işlevsel hale getirilebileceğini ve asgari ücretin altındaki rakamların ilgi görmediğinin bilinmesini istediklerini vurguladı.

Ali Yalçın, bunun üzerine Bakan Işıkhan'ın, İUP kapsamında ödenecek ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilgili mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapacaklarını belirttiğini söyledi.