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 | İrem Çınar

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 yerli ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tamamı yerli üretim olan 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemenin vatandaşlara şifa getirmesini diledi. Geri ödeme listesine dahil edilen ilaçlar arasında yüksek tansiyon, enfeksiyon, ağrı ve viral hastalıkların tedavisinde kullanılan farklı gruplardan ürünler bulunuyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, () tarafından 12 yerli ilacın daha listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 yerli ilaç daha geri ödeme listesinde

GENİŞ TEDAVİ ALANLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR

Geri ödeme kapsamına alınan yeni ilaçlar, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş. Listede; antihipertansif, antirromatizmal, antibiyotik, ağrı kesici-ateş düşürücü, amino asit türevi, antiviral, mide koruyucu ve elektrolit kaybı serumu gibi farklı kategorilerdeki ilaçlar yer alıyor.

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 yerli ilaç daha geri ödeme listesinde

İşte listeye alınan 12 ilacın dağılımı ise şöyle:

  • 4'ü antihipertansif
  • 2'si antirromatizmal
  • 1'i antibiyotik
  • 1'i ağrı kesici-ateş düşürücü
  • 1'i amino asit türevi
  • 1'i antiviral
  • 1'i mide koruyucu
  • 1'i elektrolit kaybı serumu

https://x.com/isikhanvedat/status/1947182267714969856

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik kurumu
#sgk
#geri ödeme
#ilaç
#ilaç
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#Sağlık
#Geri ödeme kapsamı
#Yerli İlaç
#Ekonomi
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