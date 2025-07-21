Bakan Işıkhan duyurdu: 12 yerli ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 12 yerli ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

GENİŞ TEDAVİ ALANLARINDA KULLANILAN İLAÇLAR

Geri ödeme kapsamına alınan yeni ilaçlar, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş. Listede; antihipertansif, antirromatizmal, antibiyotik, ağrı kesici-ateş düşürücü, amino asit türevi, antiviral, mide koruyucu ve elektrolit kaybı serumu gibi farklı kategorilerdeki ilaçlar yer alıyor.

İşte listeye alınan 12 ilacın dağılımı ise şöyle:

4'ü antihipertansif

2'si antirromatizmal

1'i antibiyotik

1'i ağrı kesici-ateş düşürücü

1'i amino asit türevi

1'i antiviral

1'i mide koruyucu

1'i elektrolit kaybı serumu

https://x.com/isikhanvedat/status/1947182267714969856