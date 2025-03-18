Bakan Işıkhan duyurdu! Aday Havuz Sistemi ile işveren ve iş arayan bir araya geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aday Havuz Sistemi’ne dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan, şu ana kadar 79 bin 235 işverenin sisteme kaydolarak, 815 bin 608 iş arayan vatandaşın bilgilerine erişim sağladığını belirtti. Bu sistemin iş arayanlarla işverenleri daha etkin bir şekilde bir araya getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR BİR ARAYA GELİYOR

Bakan Işıkhan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz."