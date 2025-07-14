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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan duyurdu: Dezavantajlı gruplar için 105,2 milyar lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımları için teşvik ve destekler hakkında bilgi paylaştı.

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Bakan Işıkhan duyurdu: Dezavantajlı gruplar için 105,2 milyar lira destek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 16:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında 359.8 milyar lira, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan duyurdu: Dezavantajlı gruplar için 105,2 milyar lira destek

Bakan Işıkhan, dezavantajlı grupların istihdama katılımında verilen teşviklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hedeflerini ‘güçlü , güçlü ekonomi, güçlü Türkiye' sloganıyla duyuran Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımlarını destekliyoruz. Son 2 yılda 16 sigorta prim teşviki uyguladık. 2024 yılında 359.8 milyar lira, 2025 yılının ilk çeyreğinde 105,2 milyar lira destek sağladık." Bakan Işıkhan ayrıca kayıtlı istihdamı arttırmayı ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

https://x.com/isikhanvedat/status/1944698671271993581

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ETİKETLER
#işsizlik
#istihdam
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Dezavantajlı Gruplar
#Sigorta Prim Teşviki
#Ekonomi
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