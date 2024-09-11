Bakan Işıkhan İşgücü Uyum Programı'na yapılan başvuru sayısını açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “29 Ağustos’ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, İUP’ye yapılan başvuru sayılarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
BİNLERCE BAŞVURU YAPILDI
Açıklamasında istihdam dostu politikalarla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Işıkhan şunları kaydetti:
29 Ağustos’ta tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) sayesinde iş arayan vatandaşlarımızın çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacağız. İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7’si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi.
değişik değişik uzman değişik değişik müdür, değişik değişik denetmen müfettiş, arkadaş bunların hepsini tek grupta toplayınsana müdür müdür uzman uzman vs bu ne saçmalık böyle
gümrük denetmenleri gelir uzmanları defterdarlık uzmanları mali hizmet uzmanları neden 3600 den faydalanamıyor, bunlar hazineye para kazandıran meslekler, bir vatandaş olarak bunu anlayamadım, hangi kafa bunları ayrı tutmuş anlamak mümkün değil
3600 eğitim durumuna bakılmaksızın calisan ve emekliye her hali ile verilmelidir.calisan için fazla bir gelir artışı olmadığı için önemli olan emekli olduktan sonra emekli maaşindaki artış yükseleceği için emeklilerin refah payının artacağından bence 3600 un statüye bakılmaksızın verilmesidir.
3600 gosterge hic bir kurmus ayirt edilmeden emekli ve Memur a verilmeli Yoksa arada adaletsiz bir davranis var bu Olay buyur kurumlari arasi iliskilerde dilalok olmaz bu Kong HERKES için hak Dogruyor siz Burma bir kac kurumu one alirsaniz diger kurumlari Yok sayiyorsunuz onlarda calisan sahnenin arkasida gorunmeyen kisiler dir LUTFE bu konuyu butunuyle ele slalom LUTFEN
Sivil Savunma Uzmanları nerede, Savunma Sekreterlikleri kaldırıldığı halde listede var. Sivil Savunma Uzmanları niçin dışlanıyor. Biz uzman değilmiyiz. Bizde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile uzman olduk. Özel eğitimden geçtik. Meslek hayatımızda kurumlarımızda yangın, afet, kurtarma, kriz yönetimi eğitimi ve tatbikatını yapıyoruz. Allah aşkına biz neyiz. Uzman değiliz, müdür değiliz, şef ve memur hiç değiliz. öğretmen, hemşire, polis vs. üst unvanıyız. Hiç bir yerde adımız yok. D
Ek gösterge 3600 verilmedikten sonra 3600 ün altındaki her rakam hikayedir. Bir şe yaramaz. Bu durum insanlarla ALAY etmektir.Tabi ki bu durumu çalışan ve emekli olan 1. derece kadrolu memurlar seçim sandığında oy verirken hak ettiği şekilde değerlendirecektir. El mi yaman MEMUR mu yaman görülür.
Adalet nedir adalet 3600 ek gösterge lise mezunlarda dahil edilsin bakıyorumda hep yüksek maaş alan müdür şef alanlara
Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için (memur) lar ne olacak Örneğin ek göstergesi -1100- olan memurlar ne olacak onlarda yararlanacakmı ?
yazıda ne diyor videoda ne anlatıyor anlamadım
Ek Gösterge sadece memur ve memur emeklilerini alakadar eder hayırlı uğurlu olsun
Bunlarìn icindebeldiye de calìsan varmi yani isciler varmì