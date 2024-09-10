Bakan Işıkhan işsizlik rakamlarını değerlendirdi: Kararlılığımızı sürdüreceğiz

10 Eylül 2024 14:50 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:57

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program'daki hedeflere işaret ederek "Önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

Asgari ücret 2025 zammı ortaya çıktı: Çalışanlar ilk kez bu rakamı duydu! OVP ile sil baştan hesaplama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işsizlik oranını değerlendirdi. Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program'daki hedeflere dikkat çekti.

İŞSİZLİKTE 1 PUANLIK İYİLEŞME

Bakan Işıkhan işgücü rakamlarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"İstihdam dostu politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 16,6'ya düştü.

KARARLILIK VURGUSU

Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,6 oldu. İşgücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi.

OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."