Bakan Işıkhan açıkladı: Yüzde 40 oranında artırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı (GSS) vatandaşlar için önemli iyileştirmeler yaptıklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdıklarını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 684 adet tıbbi malzemede SGK ödemesinin yüzde 40 oranında artırıldığını söyledi.
"YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ OLDU"
Bakan Işıkhan, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı, kseroderma pigmentosum (XP) ve albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağlandığını ifade etti.
2 MİLYARA YAKIN İYİLEŞTİRME
Yapılan düzenlemelerle toplamda 1 milyar 975 milyon TL tutarında iyileştirme sağlandığını vurgulayan Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik.
684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'muzca ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık.
Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon TL tutarında iyileştirme sağlıyoruz.