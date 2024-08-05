Bakan Işıkhan açıkladı: Yüzde 40 oranında artırıldı

05 Ağustos 2024 20:03 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 20:04

Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 684 adet tıbbi malzemede SGK ödemesinin yüzde 40 oranında artırıldığını söyledi.

"YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ OLDU"

Bakan Işıkhan, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı, kseroderma pigmentosum (XP) ve albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağlandığını ifade etti.

2 MİLYARA YAKIN İYİLEŞTİRME

Yapılan düzenlemelerle toplamda 1 milyar 975 milyon TL tutarında iyileştirme sağlandığını vurgulayan Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik.

684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'muzca ödenen fiyatını yüzde 40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık.

Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon TL tutarında iyileştirme sağlıyoruz.