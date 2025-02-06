Bakan Işıkhan'dan 15 milyar TL'lik kaynak müjdesi! Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı! İşte getirilen kolaylıklar

06 Şubat 2025 12:20 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:21

Deprem bölgesine 15 milyar TL destek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, müjdeyi verdi. Depremzedelere 15 milyar TL'lik istihdam desteği sağlanacak. Deprem bölgesinde çalışma hayatı yeniden şekillenecek. Tam 77 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Deprem bölgesinde mücbir sebep hali ise uzatıldı.

Deprem bölgesi ayağa kalkıyor. Bakanlıklar harekete geçti. Depremzedeler için sağlık ve istihdam destekleri artıyor. Ücretsiz sağlık hizmeti devam edecek. Deprem'in yıkımına karşı 15 milyar TL'lik istihdam kalkanı oluşturuldu.

BAKANLAR KAHRAMANMARAŞ'TA

Bölgedeki çalışmalar için önemli ziyaret gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, önemli müjdeler duyuruldu.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE BÜYÜK KALKINMA HAMLESİ

Işıkhan, deprem bölgesindeki istihdamı güçlendirmek için 15 milyar TL'lik kaynak ayırdıklarını bildirdi. Deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birçok çalışma yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesi için çok önemli icraatlarda bulunduk." dedi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İLE 77 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANDI

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandığını belirten Işıkhan, bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Bu kapsamda 33 binden fazla kişiye eğitim ve meslek kursları sağlandığını aktardı.

MÜCBİR SEBEP HALİ 31 MAYIS 2025'E KADAR UZATILDI

Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin 31 Mayıs 2025’e kadar uzatıldığını belirterek, işverenler ve sigortalılar için ek kolaylıklar sağlandığını açıkladı.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ DEVAM EDECEK

Deprem bölgesinde sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıldığını söyleyen Işıkhan, "Depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağladık. Genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarını kaldırdık. Tıbbi malzeme katkı payları alınmadan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladık." dedi.

İŞÇİ SAYISI, DEPREM ÖNCESİ İŞÇİ SİGORTALI SAYISININ ÜSTÜNE ÇIKTI

Işıkhan, "Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar TL ödeme yapıldı. Nakdi Ücret Desteği kapsamında 82 bin kişiye yaklaşık 700 milyon TL destek sağlandı. İstihdama Dönüş Programı hayata geçirildi ve 33 bin vatandaşımıza işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları verildi. Tüm bu çalışmaların neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı, deprem öncesi ile karşılaştırıldığında 2022 yılı Aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 iken 2024 yılı Kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412 olarak gerçekleşti. İşçi sayısının, deprem öncesi işçi sigortalı sayısının da üstüne çıkıldığı görülmektedir" açıklamasında bulundu.

BAKAN YUMAKLI: "TOPLAM 30 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPTIK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Yumaklı, "Üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal sulamadan kaynaklı su kullanım ücretlerini yüzde 50 destekleyerek 1 milyar lira hibe ödemesi yaptık. 190 bin dekar alanı, 326 milyon lira hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Deprem bölgesindeki illerimize toplam 30 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık. Sertifikalı tohum desteğini iki kat fazla ödedik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 106 projeye 560 milyon lira hibe desteği sağladık. Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretimi olmak üzere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 341 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık. Hayvanlarını kaybeden üreticilerimizin kayıplarını birebir karşıladık. Bu kapsamda 1 milyar lira değerinde 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, 548 bin 810 kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik." ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR: "1600 YENİ İŞYERİNİN DAHA İMARINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Depremin hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçasını da sanayi işletmelerimizin, en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attığımız adımlar oluşturdu. Bu kapsamda; OSB ve Sanayi Sitelerinin bakanlığımıza olan borçlarını bir yıl erteledik. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 OSB ve 17 sanayi sitesi projesi için 14,7 milyar lira kaynak sağladık. OSB’lerden ve Bölgeden gelen sanayicimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda toplam 9 bin 125 hektar büyüklüğünde 34 sanayi alanı ilan ettik.

KOBİ’lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı ile; 7 bin 437 KOBİ için 5,4 milyar lira kredi hacmi oluşturduk. 11 ilimizdeki işletmelere bulundukları şehre, ölçeklerine ve hasar durumlarına göre 750 bin liraya kadar destek sunan Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı kapsamında 60 bin 673 KOBİ’ye KOSGEB eliyle 37,3 milyar lira kaynak sağladık. İlk 24 ayı geri ödemesiz, toplam 3 yıl vadeli bu programdan Maraş’tan 14 bin 433 KOBİ’miz yararlandı. Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK aracılığıyla deprem bölgesinde 448 Ar-Ge projesine 772 milyon lira destek, 2.500’e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira burs verdik.

Kalkınma ajanslarımız eliyle; afet illerimizde bin 655 projeye 3 milyar lira, bölge kalkınma idarelerimiz ile 132 projeye 1,1 milyar lira kaynak aktararak bölgesel kalkınma amaçlı projelerimizi hayata geçirdik. Aktarılan bu kaynak ile bin 585 işyeri inşa ettik, 607 işyeri ve üretim tesisinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Üreten Şehirler Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 43 projeye 690 milyon TL destek sağladık." dedi.