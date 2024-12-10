Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret toplantısı öncesi açıklama

10 Aralık 2024 15:29 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:39

Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor. İlk toplantı bugün saat 16.00'da gerçekleşecek. Kritik toplantı öncesin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Işıkhan, asgari ücrette ilk toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur açıklaması: "Kritik kararlar var"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur açıklaması: "Kritik kararlar var"

İşçi​, işveren​ ve hükümet​ temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, milyonları ilgilendiren ücret için önemli mesajlar verdi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak da toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç bugün resmi olarak başlıyor.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu;

"Burada daha önce de ifade ettiğimiz gibi hem işçinin hem de işverene maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz inşallah. Tabi bu ücreti belirleyecek olan da asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları.

Hayırlı olur inşallah 2025 yılı için. Rakamlar üzerinde konuşmak için şu an çok erken. Mutlaka bir rakam olacak Aralık ayının sonuna geldiğimize. Tespit komisyonumuzla inşallah nihayet kararı vereceğiz. Aziz milletimizin hizmetine ve bilgisine sunacağız.

Daha önce başarıyla sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. İletişimi kuruyoruz çünkü. Hem işçi hem işveren hükümet enstitüsü olarak iletişimi sürdüreceğiz inşallah.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DEĞERLENDİRMELERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloğa çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogla çözemeyeceğiniz Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak istedim.

Şimdi hep birlikte olacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün il başkanları toplantısında ifade etti. Asgari ücretle ilgili olarak sabit gelirlilerle ilgili konuştu. Tabii ki bizim için önemli. O değerlendirmeyi mutlaka dikkate alacağız."