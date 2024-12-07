Bakan Işıkhan'dan asgari ücret toplantısı öncesi heyecanlandıran açıklama

07 Aralık 2024 19:35 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 19:51

Asgari ücreti belirlemek için 10 Aralık 2025'te ilk toplantı yapılacak. Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2025 maaş zammının ne olacağının belli olması için gözlerini toplantıdan çıkacak karara çevirdi. İşveren ve işçi kesiminden birbirinden farklı konuşmalar gelmeye devam ederken Bakan Vedat Işıkhan çalışanların içini ferahlatacak bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlar ve işverenler dahil tüm tarafları memnun edecek şekilde belirleneceğini ifade etti. Işıkhan, göreve geldiğinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde işçi ve işverenlerle bir araya gelerek şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

ASGARİ ÜCRET: "TÜM PAYDAŞLARI MEMNUN EDECEK KARARLA BELİRLEYECEĞİZ"

Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz."

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücrette zam oranları uzun bir süredir tartışılıyor. Yüzde 25, 30 ya da 35 zam yapılması halinde maaşların yükseleceği nokta şu şekilde olacak: