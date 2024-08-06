Bakan Işıkhan’dan belediyelerin SGK borcu açıklaması: Yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz

06 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:52

Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

Bakan Işıkhan "3,3 milyar lira borç var" dedi! İBB'den açıklama geldi: Bizim değil, iştirak şirketlerinin borcu

Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Erdoğan sert çıktı, belediye borçları gündem oldu! Bakan Işıkhan sosyal medyadan paylaştı: İşte en borçlu belediyeler

Sosyal Güvenlik Kurumu belediyelerin 96 milyar lirayı bulan borcunun tahsili için harekete geçti. Borcun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğu kaydedildi.

'BELEDİYELERDEN YAPILANDIRMA, TAKSİT GİBİ BAŞVURULAR YAPILDI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilere belediyelerin borçlarıyla ilgili son durumu değerlendirdi:

"Belediyelerden ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra bizde gerekli açıklamaları yaptık. Yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda başvurular yapıldı. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle belediyelerimizin il müdürlüklerimize başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır. Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz."

'BELEDİYELERDEN ÇIKARILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİYORUZ'

Bakan Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili de, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız, bize gelen her türlü şikayeti değerlendiriyor ve anında olayla ilgili müfettiş görevlendiriyoruz" dedi.