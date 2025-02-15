Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın 22. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Ankara’da bir otelde düzenlenen programa, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve birçok sendika temsilcisi katıldı.

"SENDİKALAR OLMADAN GERÇEK BİR DEMOKRASİ MÜMKÜN DEĞİL"

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, sivil toplumun demokrasinin temel güvencelerinden biri olduğunu vurgulayarak, sendikaların önemine dikkat çekti. "Sendikalar olmadan gerçek bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü ve büyük bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bizler, üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sağlayan işçimizin de işverenimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Alın teriyle, emeğiyle ülkemizin geleceğini inşa eden her vatandaşımızın hakkını korumak bizim en temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERİN HASTANE VE İLAÇ KUYRUKLARINDA BEKLEDİĞİ DÖNEMLERİ GERİDE BIRAKTIK"

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarında önemli reformlar gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, 12 Eylül darbesi sonrası getirilen kısıtlamaları kaldırdıklarını ifade etti. "Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırarak çalışanlarımızın haklarını daha da güçlendirdik. 'İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz' anlayışıyla hareket ettik. Sosyal Güvenlik Kurumu’nu sıfırdan inşa ederek dünyaya örnek gösterilen bir sisteme dönüştürdük. Artık işçilerimiz her hastaneye gidebiliyor, ilaç kuyruklarında çile çekmiyor" şeklinde konuştu.

İSTİHDAMDA ARTIŞ, İŞSİZLİKTE AZALMA

İstihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, işsizlik oranının son 20 aydır tek hanede seyretmesinin önemli bir başarı olduğunu belirtti. "2024 yılı Aralık ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan, önceki yıla göre ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıla göre 428 bin kişilik artışla toplam istihdam 32 milyon 718 bine ulaştı. İstihdam oranımız ise yüzde 49,5 oldu. Enflasyonu düşürmek için yoğun bir dezenflasyon politikası uygulanırken bu olumlu istihdam verilerini yakalamak büyük bir başarıdır" dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İLE GENÇLERE 15 BİN LİRALIK DESTEK

Gençlerin iş hayatına güçlü bir şekilde adım atmasını sağlamak için İŞKUR Gençlik Programı’nı hayata geçirdiklerini dile getiren Işıkhan, bu programın gençlere hem deneyim kazandırdığını hem de maddi destek sunduğunu belirtti. "Gençlerimiz, üniversite kampüslerinde araştırma-geliştirme, spor, laboratuvar çalışmaları, kültürel etkinlikler ve çevre projeleri gibi alanlarda görev alarak hem deneyim kazanıyor hem de aylık 15 bin TL’ye kadar gelir elde edebiliyor. Bu adımlar, Türkiye’nin aydınlık geleceğine yönelik kararlılığımızın bir göstergesidir" şeklinde konuştu.