Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali! Bakan Işıkhan duyurdu: Yeni düzenleme yolda

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili gelişmeler gündemin en çok okunanları arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin, bu yıl 4 bin 500 ila 5 bin lira seviyesine çıkarılması yönünde beklentiler güçleniyor. Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde yeni düzenlemenin hayata geçirilmesini umutla bekliyor.



Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı oluşturuyor. Yeni düzenlemeye dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.