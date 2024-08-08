Bakan Işıkhan'dan 'emeklilere destek' açıklaması: Her türlü kolaylığı sağlayacağız

08 Ağustos 2024 13:23 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:42

TÜİK açıkladı! Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

TÜİK açıkladı! Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2024 Emekliler Yılı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, emeklilere her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası yolunda, yıllar boyunca emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını belirtti.

"EMEKLİLERE DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, tüm illerde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu ile anlaşmalar imzalamaya devam edildiğini, yeni uygulamaların hizmete alındığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.