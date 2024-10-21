Bakan Işıkhan'dan emeklilik sistemine ilişkin açıklama!

21 Ekim 2024 12:57 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve ülke gündemine oturan yenidoğan çetesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan TES için "Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var" ifadelerini kullanırken asgari ücret için aralık ayına işaret etti.

Milyonları ilgilendiren yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" dedi. Bakan Işıkhan, yenidoğan soruşturmasındaki hastaneler ile ilgili, "Sağlık Bakanlığının ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, bir süredir merak edilen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemine dair hazırlık var mı, bu sistem neler getirecek?" sorusuna cevap verdi. Bakan Işıkhan, "Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA ÇOK GİZLİ YÜRÜDÜ

Bakan Işıkhan açıklamalarının devamında yenidoğan çetesi hakkında da önemli ifadeler kullanarak şunları kaydetti: Bu konu başta ailelerimizi derinden yaraladı. Hepimizin bir ailesi var. Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için bizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Büyükçekmece Başsavcılığının talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. 2023'ten itibaren süreçi ile ilgili Bakanlıkla yürüttük. Soruşturmamıza başlattık. En ağır cezalarla cezalandırılması için çok gizli soruşturma yürüttük. Söz konusu hastanelerde başmüfettişlerimiz söz konusu hastanelerde inceleme yaptı, yapmaya devam ediyor.

2 HASTANENİN SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

Özel Bağcılar ve Özel Şafak Hastanesi'nde sözleşmelerini fes ettik. İncelemeleri devam eden hastaneler söz konusu. Diğer hastanelerin sözleşmeleri fes edildi ve ödemeler durduruldu. Geçmiş dönem alacaklarına bloke koyduk. Geçmişe yönelik olarak alacakları faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

Riskli hastanelere fiili olarak inceleme ve denetimleri devam ediyoruz. Alo 173 ve CİMER üzerinde tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı da özellikle belirtiyorum.

Bugüne kadar SGK'nın her kuruşunu takip ediyoruz bundan sonra da yapılacağını takip ediyoruz. Vatandaşın bize bilgi vermesini rica ediyorum. Sağlık Bakanı'nın en son açıklamalarına katılmakta birlikte, torbada bulunan çürüklerin ayaklanması söz konusu."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli.

Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.