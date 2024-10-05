Bakan Işıkhan'dan enflasyon mesajı geldi

05 Ekim 2024 17:11 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 17:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat vizyonu hakkında yaptığı açıklamada "Enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ‘Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları’ çerçevesinde Hadımköy - Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle kahvaltı programında açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan enflasyon için hedefin tek haneli rakamlar olduğunu söyledi.

İŞSİZLİK ORANI 15 YILDIR TEK HANEDE

Bakan Işıkhan, İstihdamda rekor üstüne rekor kırıldığını ifade ederek şunları kaydetti: “Sahip olduğumuz kadim devlet geleneğimiz ve bugün hala aynı mirasla varlığını sürdüren istikrarlı yönetim anlayışımız, kararlı yürüyüşümüzün en büyük motivasyon kaynağıdır.

Geçmişten günümüze bu yürüyüşte en önemli yol arkadaşlarımız milli kalkınma hamlemize omuz veren sizler oldunuz. Biliyorsunuz açıklanan son verilere göre; yıllık bazda enflasyon rakamları gerilemiş durumda. Aynı şekilde istihdam ve işgücü verilerimizde de olumlu bir seyir söz konusu. İstihdamda biliyorsunuz, rekor üstüne rekor kırıyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçti”

Açıklamalarına devam eden Işıkhan, “ Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara kısaca bakarsak; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam teşvikini uzattık. Asgari ücret desteğini 500 TL’den, 700 TL’ye çıkarttık" diyerek şunları söyledi:

Sizlerden gelen dönüşler doğrultusunda aktif işgücü programlarımızı sürekli yenileyerek piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklere dönüştürdük. Nitelikli işgücünü yetiştirme adına önemli işbirlikleri gerçekleştirdik. Kısa çalışma uygulamamızın etkinliğini artırdık ve burada sayamayacağım birçok çalışma gerçekleştirdik. Biliyorsunuz orta vadeli planda 2024 yılsonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3 ve bu hedefimizi yakalamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz.

Yakın zamanda başlattığımız bir çalışmayı da nihayete erdirdik. Geçtiğimiz hafta TOBB ile yaptığımız protokol töreninde duyurduğumuz aday havuz sistemimiz ile artık işverenlerimiz İŞKUR’a kayıtlı iş arayanlara doğrudan ulaşabilecek. Bu yöntemle; işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlayacağız. İnşallah, Türkiye Yüzyılı’nın parolası olarak gördüğümüz yatırım, istihdam, üretim, ihracat vizyonu doğrultusunda uyguladığımız ekonomi politikası ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz”