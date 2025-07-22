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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Işıkhan'dan Engelsiz İşgücü Uyum Programına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelsiz İşgücü Uyum Programını hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan Engelsiz İşgücü Uyum Programına ilişkin açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 12:01

Çalışma ve Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Engelsiz İşgücü Uyum Programı'na yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Engelsiz İşgücü Uyum Programını hayata geçiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, şunları kaydetti:

" aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz. Programdan, engelli bireyler ya da başvuru şartlarını sağlayan anne veya babadan biri yararlanabilecek. Hedefimiz, 81 ilde 10 bin engelli vatandaşımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek."

https://x.com/isikhanvedat/status/1947560009447182362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947560009447182362%7Ctwgr%5E58a6dc291387499110dac1909ba591d628d97286%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fekonomi%2Fbakan-isikhandan-engelsiz-isgucu-uyum-programina-iliskin-aciklama-7391418

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#istihdam
#türkiye iş kurumu
#engelli vatandaşlar
#Engelsiz Işgücü
#Ekonomi
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