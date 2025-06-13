Bakan Işıkhan’dan istihdam müjdesi: 1 milyondan fazla kişi iş sahibi olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlar, gençler, engelliler ve yükseköğretim mezunlarını kapsayan geniş katılımlı bir istihdam planı yürüttüklerini açıkladı. Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması’nda konuşan Işıkhan, 2024 yılı içinde 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin üniversite mezununun iş gücüne katılmasının hedeflendiğini belirtti.

Memur-Sen tarafından engelli bireylerin topluma eşit, erişilebilir ve önyargısız şekilde katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, “Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu” da tanıtıldı. Bakan Işıkhan, engelli haklarının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu alandaki reformlarına dikkat çekerek, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, huzurlarınızda, engelli kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI 13 KAT ARTTI”

2002’de kamuda yalnızca 5 bin 777 engelli istihdam edilirken, bu sayının günümüzde 73 bin 800’e ulaştığını belirten Işıkhan, kamu sektöründe engelli istihdamının yasal zorunluluğun yüzde 134’üne, özel sektörde ise yüzde 103’üne eriştiğini ifade etti.

“HER ENGELLİNİN BİR İŞ KOÇU OLACAK”

İŞKUR aracılığıyla engelli bireylerin istihdama katılımına büyük önem verdiklerini belirten Işıkhan, bugüne kadar 550 bin engelli bireyin iş sahibi olmasına aracılık ettiklerini söyledi. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla bu sayının 17 bine ulaştığını aktaran Işıkhan, “Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak” sloganıyla yürütülen Engelli İş Koçluğu modelinin 81 ilde aktif şekilde sürdüğünü kaydetti. Ayrıca 2014'ten bu yana 65 binden fazla engellinin işbaşı ve mesleki eğitim kurslarından faydalandığını açıkladı.

“DESTEKLİ İSTİHDAM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR”

Otizm, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimli bireyler için ilk kez hayata geçirilen “Destekli İstihdam Projesi” ile hem istihdamın hem de iş yerinde kalıcılığın destekleneceğini ifade eden Işıkhan, üç ayaktan oluşan yeni modelin detaylarını da paylaştı:

-Engelli bireyi istihdam eden işverene ücret desteği

-Günlük iş akışına kadar her aşamada iş koçluğu hizmeti

-İş yerinin düzenlemesi için toplam hibe tutarının yüzde 25’ine kadar destek