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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirecek adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

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Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 16:10

Çalışma ve Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nın, Güney Afrika'da düzenlendiğini belirtti. Toplantı kapsamındaki "İşgücünde Fırsat Eşitliği Oturumu"nda katılımcılara hitap ettiğini kaydeden Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bakan Işıkhan'dan kadın istihdamı vurgusu

"Kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalarımızı ve projelerimizi aktardık. Çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu gayretimizin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz aile kurumunun da sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak için çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmayı ve onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

https://x.com/isikhanvedat/status/1952329680054345741

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ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#kadın istihdamı
#g20
#eşitlik
#Çalışma Hayatına İlişkili Düzenlemeler
#İşgücü Katılımı
#Ekonomi
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