Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin üçüncü zam teklifine dair açıklama

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü sürecine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Hükümetin üçüncü zam teklifinin yüzde 24 olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta sendikalarla birlikte işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 15:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin üçüncü zam teklifine dair açıklama

Sürecin şeffaf ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünün altını çizen Bakan Işıkhan, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık.” ifadelerini kullandı.

Hükümet,2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için üçüncü zam teklifini bugün açıklamıştı. Başkan Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2025'in ilk 6 ayı için teklifin yüzde 24 olduğunu duyurmuştu.

Bakan Işıkhan'dan kamu işçilerinin üçüncü zam teklifine dair açıklama

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Teklifin ayrıntılarını paylaşan Bakan Işıkhan, önümüzdeki haftaişçilerin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceklerini de kaydetti:

"Hükümet olarak teklifimizi açıklamak isterim. İşçilerimize birinci altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜHİS ile birlikte sendikalarımızla bir araya gelerek Kamu Çerçeve Protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız. İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyor, toplantıya katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul’dan kaçan yatırımcı rotasını o ile çevirdi: Yeni İstanbul’da talep patlaması yaşandı
Çalışan emekliler dikkat! Biriken paranızın iadesi olmayacak
ETİKETLER
#türk-iş
#toplu sözleşme ikramiyesi
#toplu sözleşme
#kamu işçisi
#Enflasyon
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#Kamu_işçileri
#Kamu Toplu İş Sözleşmeleri
#Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#2025 Zam Teklifi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.