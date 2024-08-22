Bakan Işıkhan'dan kayıt dışı istihdam açıklaması!

22 Ağustos 2024 12:43 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:59

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuyla kayıt dışı istihdama ilişkin açıklama yaptı.

BİNLERCE İŞ YERİ DENETLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından kayıt dışı istihdam verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 71 bin 456 iş yerinin denetlendiğini ve bu denetimlerde bin 407 sahte iş yeri, 11 bin 172 kayıt dışı çalışan ve 47 bin 766 sahte sigortalı tespit edildiğini bildirdi.

Işıkhan, açıklamasında kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz vermediklerine dikkati çekti.

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

“Bu sene ocak-temmuz ayları arasında 71 bin 456 iş yerini denetledik. Mevzuata aykırılık tespit ettiğimiz iş yerlerine 1 milyar 73 milyon TL idari para cezası uyguladık.

Etkin denetimlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın geleceğini koruma altına alarak sosyal güvenlik bilincini artırıyoruz. Çalışan haklarının ihlalini önlediğimiz gibi ülke ekonomisinin zarara uğramasını engelliyoruz”