Bakan Işıkhan'dan refah payı açıklaması: Temmuz ayına işaret etti

15 May 2024 12:23 - Güncelleme : 15 May 2024 12:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, asgari ücretle ilgili, "Ara zam şu an gündemimizde yok." dedi.

Işıkhan, "Emekliye refah payı için çok erken, temmuzu bekleyelim." açıklaması yaptı.