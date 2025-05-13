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 | İrem Çınar

Bakan Işıkhan'dan sosyal güvenlik açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "556 sosyal güvenlik merkezimiz ve 32 bin 715 personelimizle nüfusumuzun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin, daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan'dan sosyal güvenlik açıklaması!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 556 sosyal güvenlik merkezi ve 32 bin 715 personel ile nüfusun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemini daha etkin hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"81 İLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında sosyal güvenlik sistemine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında, 81 ilde erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"556 sosyal güvenlik merkezimiz ve 32 bin 715 personelimizle nüfusumuzun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin, daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı hikayesine katkı sağlayan başta kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

https://x.com/isikhanvedat/status/1922184575565898027?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922184575565898027%7Ctwgr%5E49cbe812ebb583da3d2dfb23ab4b710cee74bf09%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fekonomi%2Fbakan-isikhandan-sosyal-guvenlik-aciklamasi-7351712

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#vedat işıkhan
#Sosyal Güvenlik Sistemi
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Ekonomi
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