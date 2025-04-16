Bakan Işıkhan'dan staj desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 3 yılda İŞKUR'un 445 binden fazla kişiye toplamda 63,5 milyar liralık staj desteği sunduğunu açıkladı. Bu destekle gençlerin iş hayatına daha güçlü adım atmalarının hedeflendiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti.

Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."

https://x.com/isikhanvedat/status/1912430204510679257?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1912430204510679257%7Ctwgr%5E6527e8e26bce2c9e870e93ed2be7fb545a1771c7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabah.com.tr%2Fekonomi%2Fbakan-isikhandan-staj-destegi-aciklamasi-7335544