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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni teşvik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kacır, yatırım kredilerinde 11,5-18,4 puan faiz/kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunulacağını ifade etti.

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Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:39

Teşvik kararı ile kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda üretim ve istihdamın artırılması, Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümlerinin hızlandırılması, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

İSTİHDAM DESTEKLERİ ARTACAK

Yeni sistemle finansman ve istihdam destekleri de artacak. Stratejik hamle kapsamında yatırım tutarının yüzde 15'i ve 180 milyon liraya kadar nakdi destekler, yatırım tutarının yüzde 40'ı oranında kurumlar vergisi teşviki verilecek.

Yatırımla oluşacak istihdam kapsamında çalışanların sigorta primi işveren payı 8 yıl boyunca karşılanacak. Organize sanayi bölgelerinde oluşturulan rezerv alanlarda uygun koşullarda yer tahsisi imkanı sunulacak. Teknoloji ve yerel kalkınma hamleleri kapsamında yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar nakdi destekler ve yatırım tutarının yüzde 50'si oranında kurumlar vergisi teşviki sağlanacak.

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni teşvik sistemini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sisteminin hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız. Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz-kar payı desteği ile yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacağız." ifadelerini kullandı

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

YATIRIMCININ İŞTAHI ARTACAK

Kacır, yatırımcının finansman yükünün azalacağının ve yatırım iştahının artacağının altını çizerek, yeni teşvik sisteminin daha seçici ve odaklı olacağını vurguladı.

En güçlü destekleri, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" programında sunacaklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesi'yle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve stratejik hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile 'dijital ve yeşil dönüşüm' yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için öz kaynakla yapacakları makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacağız. Yeni teşvik sisteminde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz kurumlar vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20'si ila yüzde 50'si olacak."

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİ DAHA YÜKSEK LİMİTLERDE SUNACAĞIZ

Güncelledikleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacaklarını bildiren Kacır, istihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacaklarına işaret etti.

Kacır, deprem bölgesinde verilecek desteklere de değinerek, "6. Bölge illeri depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri Programı'ndaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetimiz karşılayacak. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

VERİMSİZ YATIRIMLAR ÇIKARILDI

Kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları teşvik sisteminden çıkardıklarını vurgulayan Bakan Kacır, yeni teşvik sisteminde destekleyecekleri yatırımları hedef sektörler başlığında adreslediklerini ifade etti.

Kacır, programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları teşvik etmeyeceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Genel Teşvik Sistemi'ni sonlandırdık. Böylelikle teşvik sistemine dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturulan rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edilecek. 1. Bölge'deki (en yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki illerdeki) makine ve teçhizatın, 4., 5. ve 6. bölgeye taşınması ile gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacağız. Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesi'nden, Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız. OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız - daha ileri - teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemi 31 Aralık 2030 tarihine kadar sürecek."

Bakan Kacır: '240 milyon liraya varan teşvik sunacağız'

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YENİ SİSTEM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşvik sistemiyle, üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerin güçlenerek devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni teşvik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni sistemin daha seçici, odaklı ve etkin olduğuna işaret eden Şimşek, "Üretken sektörlerde yatırıma ve bölgesel kalkınmaya yönelik desteklerimiz güçlenerek devam edecek." ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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