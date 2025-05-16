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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Kacır açıkladı! İki yeni OSB kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit'te organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu duyurdu.

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Bakan Kacır açıkladı! İki yeni OSB kuruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 16:43

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından OSB'lere ilişkin bir paylaşım yaptı.

Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit OSB'lerinin şehirlere ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Kelkit Vadisi'nde kurduğumuz iki yeni bölgeyle OSB'lerimizin sayısı 368'e yükseldi." bilgisini verdi.

Bakan Kacır açıkladı! İki yeni OSB kuruldu

OSB SAYISI 191'DEN 368'E ÇIKTI

Bakan Kacır, Anadolu'da kalkınmanın Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerle hızlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürdüğümüz üretim hamlesiyle 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 368'e, OSB'lerde üretimdeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

https://x.com/mfatihkacir/status/1923316145836237083

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da kaç OSB var?
İstanbul ilinde toplam 8 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#mehmet fatih kacır
#Ekonomi
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