Bakan Kacır açıkladı! İki yeni OSB kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit'te organize sanayi bölgesi (OSB) kurulduğunu duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından OSB'lere ilişkin bir paylaşım yaptı.

Giresun Şebinkarahisar ve Gümüşhane Kelkit OSB'lerinin şehirlere ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Kelkit Vadisi'nde kurduğumuz iki yeni bölgeyle OSB'lerimizin sayısı 368'e yükseldi." bilgisini verdi.

OSB SAYISI 191'DEN 368'E ÇIKTI

Bakan Kacır, Anadolu'da kalkınmanın Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerle hızlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürdüğümüz üretim hamlesiyle 2002'den bu yana OSB'lerimizin sayısını 191'den 368'e, OSB'lerde üretimdeki tesis sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Daha fazla planlı sanayi alanı oluşturmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

https://x.com/mfatihkacir/status/1923316145836237083